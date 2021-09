Imprese: Sala, realizzare Supersalone non era scontato, edizione che rappresenta senso di coraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Supersalone, rispondendo alle più stringenti norme di sicurezza, offre oggi l’opportunità per tanti operatori del settore di accedere, finalmente di persona, ad un evento di grande rilievo - ha proseguito nel suo discorso il sidnaco di Milano - Sono sicuro che, grazie al lavoro di Stefano Boeri e del team internazionale che lo ha affiancato, il Supersalone non deluderà i milanesi e i tanti visitatori previsti nelle prossime giornate. Tutti troveranno non solo le novità delle maggiori aziende, ma una vera sintesi del Made in Italy più prestigioso, una vera rassegna del gusto e della perizia di uno dei settori di punta della nostra economia. Un ruolo chiave è costituito dalla capacità di questo evento di tornare a parlare al Mondo. Come dice l’arcivescovo Delpini, possiamo andare avanti meglio di prima, facendo tesoro di quello che abbiamo imparato e stiamo ancora imparando, maturando la consapevolezza dell’importanza del bello, del funzionale, a partire delle nostre case". "Milano ha costruito un’immagine di sé positiva e costruttiva proprio sulla capacità di dialogare con il Mondo e le grandi metropoli del pianeta. Expo 2015 è stato senza dubbio un evento chiave di questo processo, ma da allora il protagonismo di Milano a livello internazionale non è più venuto meno e ci ha permesso, ad esempio, di aggiudicarci le Olimpiadi invernali del 2026" ha concluso Sala (Com)