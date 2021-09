Roma 2021: online sito dedicato a ricandidatura sindaca Virginia Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il sito dedicato alla ricandidatura della sindaca uscente di Roma Capitale, Virginia Raggi (www.virginiaraggisindacodiroma.it). Il portale è nato "per supportare le liste che hanno deciso di sostenere la ricandidatura di Virginia Raggi". Reperibili sulla pagina web informazioni, appuntamenti e le news per restare aggiornati sulle iniziative della campagna elettorale. "Dobbiamo portare avanti il cambiamento che abbiamo cominciato cinque anni fa per rendere Roma una città ancora più bella, moderna e innovativa. Dobbiamo farlo tutti insieme", commenta Virginia Raggi. (Rer)