Spagna: premier Sanchez, governo a lavoro per far pagare elettricità ai livelli del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo vuole che a fine 2021 i cittadini paghino una bolletta elettrica simile a quella del 2018. É la promessa fatta dal presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso di un'intervista al quotidiano "El Pais". Il premier ha voluto rassicurare i cittadini in merito all'aumento incontrollato dell'elettricità che si è verificato negli ultimi mesi e che sta provocando non poche tensioni all'interno dello stesso esecutivo. Sanchez ha spiegato che il governo può tentare di ammortizzare l'evoluzione del prezzo all'ingrosso con riforme strutturali ed un fermo impegno verso le energie rinnovabili, non solo per le questioni del cambiamento climatico, ma anche perché sono più economiche. Sanchez ha evidenziato che la Spagna nel 2022 e 2023 grazie alle rinnovabili avrà prezzi più bassi di Francia e Germania. (segue) (Spm)