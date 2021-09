Spagna: premier Sanchez, governo a lavoro per far pagare elettricità ai livelli del 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier, inoltre, ha ricordato che il governo ha ridotto l'Iva dal 21 al 10 per cento e questa misura è andata a beneficio di 28 milioni di consumatori e 2,8 milioni di aziende, con una riduzione delle entrate statali pari a 1,4 miliardi di euro. Sanchez ha poi sottolineato che il governo ha approvato un fondo per la sostenibilità del sistema elettrico che è attualmente in fase di elaborazione in Parlamento. "Estrarremo dalla bolletta elettrica una serie di costi che attualmente sono pagati dai cittadini e che domani, una volta convalidati al Congresso, saranno pagati dalle imprese che generano questa energia, nucleare e gas", ha spiegato Sanchez. (segue) (Spm)