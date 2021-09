Spagna: premier Sanchez, governo a lavoro per far pagare elettricità ai livelli del 2018 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla creazione di un'azienda elettrica statale proposta dal socio di minoranza Unidas Podemos (Up), il premier ha ribattuto che si tratta di un "vecchio dibattito" che non era stato tuttavia concordato nel programma di coalizione e pertanto il governo "non si sente preoccupato da questa proposta". Sanchez ha garantito che il suo impegno è continuare con il governo di coalizione "fino all'ultimo giorno" e che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Up, pur essendo caratterizzati da culture politiche diverse, condividono "uno spazio progressista". Secondo Sanchez governare è "conciliare il desiderabile con il massimo che possiamo raggiungere". In merito alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus, il premier ha rivendicato che con oltre il 70 per cento della popolazione vaccinata la Spagna ha dato "un esempio sia all'Europa che al mondo di come le cose possano essere fatte bene" ed il Paese è sempre più vicino a ritrovare la normalità. (Spm)