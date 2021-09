Imprese: Sala, auguri a presidente salone del mobile Porro, donna di indiscussa competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato oggi il Supersalone, edizione speciale del solane del mobile in Fiera Milano a Rho. Nel suo discorso durante l'apertura il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha approfittato per “fare gli auguri di buon lavoro a Maria Porro, da poco eletta presidente del Salone del Mobile. Avere finalmente una donna, una donna di esperienza e di indiscussa competenza, alla guida di una realtà così importante è un fatto di grande significato, che ci fa ben sperare per il futuro. La tenacia dimostrata nel volere questa edizione, certo non facile da organizzare, ne è una dimostrazione”. “Ben venga quindi – sottolinea Sala - questa nuova edizione speciale del Salone, che è a tutti gli effetti una scommessa sulla ripartenza che tutti aspettiamo da tempo; è lo scatto di orgoglio di una comunità pronta, come sempre, a dare il suo contributo al bene comune con fiducia e con ottimismo".(Com)