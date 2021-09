Russia-Ucraina: Putin pronto a incontrare Zelensky per migliorare le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è disponibile a incontrare l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky per tentare di migliorare le relazioni tra i rispettivi Paesi. Lo ha riferito all’emittente “Rossija 24” il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin “pensa che lo stato delle relazioni russo-ucraine non sia buono e vada corretto. Tuttavia, non vede la stessa reciproca volontà politica da parte di Kiev”, ha detto il portavoce. Peskov ha tenuto a precisare che la Crimea non può essere oggetto dei colloqui tra i leader di Russia e Ucraina. “L’argomento della Crimea per noi non esiste e l’ufficio di presidenza di Zelensky ci dice che lui vuole discuterne”, ha dichiarato. Secondo il portavoce del Cremlino, la discussione a Kiev è dominata da un approccio russofobico e chiunque non lo condivide è agli arresti domiciliari. “Le forze che hanno un approccio più bilanciato e che sostengono la discussione delle questioni più urgenti con la Russia sono agli arresti domiciliari, che le corti puntualmente prorogano”, ha osservato Peskov. (Rum)