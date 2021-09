Lavoro: Orlando, entro 2025 politiche attive per tre milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna evitare forme di contrapposizione tra le agenzie e i centri per l’impiego. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Abbiamo bisogno di entrambi, perché in metà del Paese non abbiamo politiche attive: abbiamo un decimo dei dipendenti nei centri per l’impiego rispetto alla Germania e dobbiamo raggiungere tre milioni di persone entro il 2025, 800 mila delle quali dovranno avere una formazione completa”, ha spiegato, aggiungendo che una parte importante degli investimenti andrà destinata alle categorie più lontane dal mercato del lavoro come donne e giovani. “Ritengo che gli ammortizzatori sociali debbano discendere da questa impalcatura, non possiamo pensare di ridurli solo a qualcosa da dare quando si perde il posto di lavoro: devono essere legati ad una condizionalità e non deve essere un tempo morto”, ha concluso. (Rin)