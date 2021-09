Ue: Orlando, sono scomparsi gli antieuropeisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella “congiunzione astrale” che stiamo attraversando “sono scomparsi gli antieuropeisti e non lo sottolineo come nota di polemica, ma per dire che forse si può avviare una discussione su come l’Europa possa svolgere una funzione su temi sui quali prima si riteneva non potesse aprire bocca, come le politiche industriali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. (Rin)