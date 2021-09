Recovery: Orlando, transizione si occupi anche delle filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La qualità della transizione dipenderà anche da come l’Europa sarà in grado di attrezzarsi sul fronte del digitale: vorrei ricordare, su questo fronte, che l’Europa è stata protagonista dell’avvio della transizione ma non sempre ha utilizzato i dividendi del processo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “L’Italia ha investito tantissimo in rinnovabili ma la crescita della filiera del settore è stata abbastanza impercettibile: dobbiamo evitare che accada la stessa cosa”, ha aggiunto. (Rin)