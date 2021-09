G20: Italia-India, ministri Salute discutono del rafforzamento della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità dell’India, Mansukh Mandaviya, ha parlato oggi col ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, del rafforzamento della cooperazione bilaterale in campo medico e sanitario. Lo ha riferito su Twitter l’esponente del governo indiano, tra i partecipanti al G20 Salute promosso dalla presidenza italiana. Mandaviya ha precisato di aver discusso con l’omologo dell’agevolazione dei viaggi per gli studenti indiani vaccinati che sono iscritti in scuole o università italiane. Il rappresentante di Nuova Delhi, inoltre, ha invitato le case farmaceutiche italiane a investire e a espandere le loro attività in India. (Res)