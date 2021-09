Recovery: Giorgetti, il problema non è domanda ma ricostruire offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello derivante dalla pandemia è stato “un trauma che per il sistema economico è stato pari a quello delle guerre”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Ha cambiato radicalmente il quadro degli scambi e della competitività, e se guardiamo alle sfide che abbiamo di fronte è chiaro che non possiamo continuare a ragionare solo in termini di competitività: il problema non è della domanda, ma di costruzione e ricostruzione di un’offerta”, ha spiegato. (Rin)