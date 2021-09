Pil: Franco, attesa crescita del 5,8 per cento nel 2021 ma forse anche leggermente maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Paese nel medio e lungo termine è “il problema centrale” in questo momento. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “La ripresa prosegue intensamente: è atteso un incremento del Pil pari al 4,7 per cento e il terzo trimestre sta andando bene: l’Ufficio parlamentare di bilancio ha recentemente previsto una crescita del 5,8 per cento nel 2021. E non possiamo escludere un aumento anche leggermente superiore”, ha detto. (Rin)