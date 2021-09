Ambiente: Giorgetti, riserve su transizione ecologica, non sia tema solo ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla transizione ecologica “sento il dovere di sollevare riserve e obiezioni rispetto a come viene affrontato questo tema, che non può essere solo ideologico”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Bisogna evitare che si ripeta quanto accaduto, a volte, con la globalizzazione: serve un terreno di confronto che sia uguale per tutti”, ha detto, parlando di “un problema globale a cui vengono date risposte asimmetriche”. (Rin)