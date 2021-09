Recovery: Franco, la vera sfida sarà crescere sul piano strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia sta "crescendo in maniera positiva", ma la vera sfida sarà “crescere in maniera più elevata sul piano strutturale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Dobbiamo cambiare passo: un nuovo elemento è rappresentato dal piano nazionale che fornisce una visione d’insieme, ma non basta”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di utilizzare tutti gli strumenti di politica economica a nostra disposizione. (Rin)