Recovery: Franco, nel 2021 attesa crescita investimenti tra 15 e 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati congiunturali sugli investimenti sono positivi: per quest’anno è attesa una crescita del 15 per cento, e la percentuale sul Pil potrebbe salire al 20. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “La traiettoria economica della crescita di un paese dipende da occupazione, dotazione di capitale fisico e umano e produttività: dobbiamo operare su tutte queste dimensioni, ed è la chiave di lettura di quello che stiamo cercando di fare come governo”, ha detto. (Rin)