Roma 2021: Michetti a Itaca20.21, il futuro della Capitale al viaggio tra le idee

- "Più di 60 relatori, oltre 2000 persone accreditate per la tre giorni di lavori di Itaca20.21.Questi i numeri della quarta edizione della manifestazione che si è chiusa oggi a Formello". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Rinnoviamo l'invito a ritrovarci l'anno prossimo, per Itaca20.22 con il sicuro riconfermato sindaco di Formello, Gian Filippo Santi, e il nuovo sindaco di Roma Enrico Michetti". Il futuro della Capitale d'Italia è stato al centro della tappa conclusiva di Itaca20.21. "Rinsaldare i rapporti tra il Comune di Roma e le altre istituzioni, via rifiuti dalle strade - si legge in una nota - rilanciare i brand del territorio e norme semplici e comprensibili per i cittadini gli impegni per Roma ribaditi da Michetti durante il focus dedicato all'Economia solidale e al futuro di Roma, con Mario Baccini, presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito, moderato dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia. Baccini ha sottolineato l'importanza del microcredito soprattutto dopo i contraccolpi della pandemia, che hanno aumentato il numero di persone in difficoltà economica. Ha quindi illustrato il progetto sperimentale sul microcredito, di concerto anche con il Comune di Roma, e chiesto ad Enrico Michetti l'impegno a sostenere questa iniziativa". (segue) (Com)