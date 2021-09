Roma 2021: Michetti a Itaca20.21, il futuro della Capitale al viaggio tra le idee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la finalità sociale e l'impegno del Microcredito - ha affermato Michetti - Abbiamo bisogno di una grande banca di Roma, che creda nel territorio e si unisca alle iniziative del Microcredito". Quindi ha ricordato l'importanza "di rimettere al centro la collaborazione tra le istituzioni per il bene di Roma come già accade da tempo in altre città come Milano". "L'emergenza dell'emergenza a Roma sono i rifiuti - ha aggiunto - bisogna svuotare i cassonetti, creare isole ecologiche e garantire la disponibilità di impianti in numero sufficiente per trattare e smaltire rifiuti. Altra parola d'ordine è semplificazione amministrativa, riducendo il numero di regolamenti amministrativi rendendoli comprensibili ai cittadini. Il dovere di un sindaco - ha aggiunto Michetti - è creare opportunità e lavoro per la propria comunità. Voglio essere un sindaco della gente e per la gente". Condivisa infine la necessità dotare Roma di poteri legislativi come emerso durante la presentazione del libro di Francesco Giro "Interesse Capitale" moderato dal politologo Luigi Di Gregorio, che ha visto a confronto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, e l'ex assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Roberto Morassut. "È una priorità - hanno sostenuto tutti i relatori - non più rinviabile per far ripartire Roma e con lei l'Italia". (Com)