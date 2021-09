© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io spero che il Centrodestra e Bernardo prendano un voto in più della Sinistra e di Sala. Ognuno ha le sue priorità”. Lo dice Matteo Salvini in una nota, dopo le parole di Vittorio Feltri che si è augurato che Fratelli d'Italia prenda un voto in più della Lega. (Com)