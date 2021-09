Regno Unito: ex assistente del principe Carlo accusato di favoritismi a donatore saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex assistente del principe Carlo si è dimesso dal suo ruolo di amministratore della fondazione del principe perché accusato di favoritismo verso un donatore saudita. Lo rendono noto i quotidiano “The Sunday Times” e “Mail on Sunday”. Michael Fawcett è accusato di aver usato la sua influenza per assicurare all’imprenditore saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz l’onorificenza dell’Ordine dell’Impero britannico. Secondo il “Sunday Times”, l’imprenditore, che ha fatto ampie donazioni a progetti di restauro cari al principe del Galles, nega di aver commesso illeciti. Fawcett ha deciso di dimettersi temporaneamente in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso. (Rel)