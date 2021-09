© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La differenza tra Roma e Milano è che a a Milano le diverse istituzioni in questi anni hanno collaborato e remato nella stessa direzione, cioè per l’interesse della città. A Roma questa collaborazione non c’è stata". Così il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti, intervenuto all’evento "Itaca - viaggio tra le idee". (Rer)