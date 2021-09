Migranti: Salvini a Lamorgese, il problema è che aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dei migranti “è che aumentano: se passano da cinquemila a 40 mila è un problema, e soprattutto durante una pandemia non sono numeri sostenibili”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, in risposta alle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che nel suo intervento ha sottolineato il contributo delle procedure di sorveglianza all’aumento degli sbarchi. (Rin)