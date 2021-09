Qatar-Italia: Di Maio incontra a Doha emiro e ministro Esteri, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è stato ricevuto questa mattina a Doha, in Qatar, dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, e dal responsabile della diplomazia e vicepremier del Paese del Golfo, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Secondo quanto riferisce la Farnesina sul suo profilo Twitter durante l’incontro con l’emiro del Qatar, Di Maio ha discusso gli ultimi sviluppi relativi alla crisi in Afghanistan. Di Maio ha inoltre espresso il suo ringraziamento per l’assistenza fornita all’Italia nelle operazioni di trasferimento dall’Afghanistan. Nell’incontro con l’omologo Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Di Maio ha sottolineato “l’importanza di uno stretto coordinamento sulla crisi afgana per un approccio comune della comunità internazionale e un sostegno alla popolazione locale”. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Di Maio ha sottolineato di aver avuto “un incontro molto produttivo” con il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar per discutere gli ultimi sviluppi della situazione politica afgana. “L'Italia apprezza il supporto del Qatar nel garantire un transito sicuro dall'Afghanistan e fornire assistenza umanitaria”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)