Imprese: Bonomi (Confindustria), siamo al servizio delle imprese che vogliono ripartire

- "Il Supersalone è frutto della generosità delle aziende del design in un momento delicato di rilancio dell'economia e della cultura. Grazie a coloro che hanno creduto fino in fondo e mantenuto vivo un appuntamento così importane, avete vinto la sfida". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria e di Fiera Milano, Carlo Bonomi, oggi durante la cerimonia di inaugurazione del "Supersalone" a Fiera Milano Rho. "Ora è il momento di guardare avanti, di aprirsi con più vigore ai mercati internazionali" ha aggiunto ricordando che "noi siamo al servizio delle imprese che vogliono ripartire. La fiera è uno spazio, non solo fisico, dove valorizzare e promuovere il potenziale del brand Italia, attraendo imprese e investimenti da tutto mondo". (Rem)