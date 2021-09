Germania: Soder (Csu), sconfitta elettorale sarebbe situazione difficile per conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) tedesca dovrebbe sottolineare i timori di una coalizione di sinistra per recuperare i consensi perduti e restare al governo dopo le elezioni del 26 settembre. E’ quanto ha detto il leader dell’Unione cristiano-sociale (Csu) bavarese, alleata della Cdu, Markus Soder, intervistato dal quotidiano domenicale “Welt am Sonntag”. Soder ha messo in guardia sul fatto che una sconfitta per i cristiano-democratici aprirebbe la strada a un governo di sinistra che includa il partito Die Linke, erede dei comunisti dell’ex Repubblica democratica tedesca. “Dobbiamo rendere ancora più chiaro che ci sono solo due possibilità, o uno spostamento a sinistra con Die Linke o una ‘coalizione-semaforo’”, ha dichiarato. Quest’ultimo riferimento è a una possibile alleanza del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con i Verdi e con il Partito liberale democratico (Fdp). Entrambi gli scenari si tradurrebbero in “disoccupazione e debito”, ha affermato Soder. L’Spd non ha formalmente escluso un’alleanza con l’estrema sinistra. (Geb)