Vaticano: Papa parla del prossimo viaggio, giorni di adorazione e preghiera nel cuore Europa

- Papa Francesco al termine dell'Angelus ha ricordato il viaggio della prossima settimana in Ungheria e Slovacchia: "Giorni segnati dalla adorazione e dalla preghiera nel cuore dell'Europa" ha detto Francesco. Il Papa ha ringraziato quanti hanno reso possibile il viaggio e "quanti mi attendono e che io stesso desidero di cuore incontrare, e chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera". Il Pontefice ha affidato la visita "ai tanti eroici confessori della fede i quali testimoniarono in quei luoghi il Vangelo tra ostilità e persecuzioni. Essi aiutino l'Europa a testimoniare anche oggi non tanto a parole ma soprattutto con i fatti, con opere di misericordia e di accoglienza, il buon annuncio del Signore che ci ama e ci salva". (Civ)