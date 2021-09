Roma 2021: Raggi, stiamo sottraendo città a criminalità, prima politica era compiacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa piazza qualche anno fa è stata teatro della vergogna. Questa piazza e questa città, un pezzetto dopo l'altro ce le stiamo riprendendo. Stiamo cercando di mettere, in maniera sempre più determinata, ai margini le persone che sono venute qui con l'elicottero a spargere petali dal cielo per celebrare la morte di un esponente del clan Casamonica, che ha tenuto sotto scacco una buona parte della città con una totale compiacenza della politica, la quale ha fatto finta di non vedere per anni quello che succedeva". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s Virginia Raggi in piazza San Giovanni Bosco nel Municipio VII dove ha presentato la sua lista civica per le elezioni amministrative di ottobre. "Noi abbiamo deciso di non voltare la testa dall'altra parte e non distogliere lo sguardo", ha concluso. (Rer)