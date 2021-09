Roma 2021: Raggi presenta lista civica, 4 donne a capo, in piazza spuntano vele di Caudo e Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazebo bianchi e bandiere bianche con il logo giallo e verde acqua della Lista Civica Virginia Raggi. Un centinaio di persone in piazza San Giovanni Bosco al Municipio VII, alcuni indossano la maglietta nera con la scritta Virginik e che ritrae la sindaca uscente nelle vesti del celebre personaggio dei fumetti Diabolik. Così la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi ha presentato stamattina la lista Civica per Virginia. Capolista è Gabriella Raggi, fino a pochi giorni fa capo staff dell'assessorato all'Urbanistica. Subito dietro, a supporto della ricandidatura di Raggi, ci sono Teresa Donvito, presidente onoraria dell'associazione Via Veneto, Miriam Mirolla, docente di psicologia dell'arte all'Accademia delle belle arti di Roma, Alessandra Gabbani dell'ordine degli avvocati di Roma. Quattro donne quindi alla guida della Civica per Raggi. Tra i candidati anche Marco Doria, presidente del tavolo capitolino per la riqualificazione dei Parchi e delle Ville storiche, e che vive sotto scorta dopo le minacce subite. (segue) (Rer)