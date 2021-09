Roma 2021: Raggi presenta lista civica, 4 donne a capo, in piazza spuntano vele di Caudo e Calenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un paladino che ha rischiato in prima persona", lo ha definito Raggi. Ancora c'è il disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, e l'assessore uscente al Personale, Antonio De Santis, ma anche l'assessora uscente allo Sport, Veronica Tasciotti. "Dobbiamo continuare ad andare a parlare con le persone, ascoltarle, il consigliere deve fare questo, migliorare la vita delle persone", ha spiegato la sindaca tra un intervento e l'altro dei candidati. Un diversivo ha animato la mattinata. Poco prima dell'inizio dell'evento elettorale due vele - una del candidato a sindaco rivale, Carlo Calenda di Azione, e l'altra della lista Roma futura, di Giovanni Caudo, che sostiene il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri - si sono avvicinate alla piazza e c'è stato un breve alterco con gli attivisti in piazza. I due veicoli hanno poi ripreso il giro e le polemiche sono rientrate. In un post su Facebook il candidato all'Assemblea capitolina per il M5s Paolo Ferrara ha pubblicato la foto della vela di Calenda e ha scritto: "In doppia fila. E davanti una chiesa. Le campane suonano, i fedeli arrivano per la messa e si trovano davanti il faccione di Calenda. In sosta selvaggia. Carletto è proprio un brutto vizio, se non parcheggi in doppia fila non sei contento". (Rer)