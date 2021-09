Covid: Conte, sì ad estensione certificato verde, obbligo vaccinale estrema ratio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi bisogna valutare la curva dei contagi e sicuramente sono favorevole ad un uso maggiore del certificato verde” per una libertà di "circolazione più ampia” e per spingere “le vaccinazioni”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento in occasione della festa del “Fatto quotidiano”. Quanto all’obbligo vaccinale, “se sarà necessario dobbiamo considerarlo ma come estrema ratio”, ha aggiunto ribandendo la necessità "di rimanere aperti ad ogni possibilità" che garantisca la salute dei cittadini. (Rin)