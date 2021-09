Roma: Raggi, dopo 15 anni restituito parco di via Riserva Grande a Selva Candida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sono stata nel parco di via Riserva Grande, a Selva Candida, a nord ovest della città. Un’area verde che, dopo più di 15 anni, abbiamo restituito ai cittadini. È stato un bel momento di festa per tutti i residenti del quartiere e soprattutto per i bambini". Così, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Questo è uno dei parchi pubblici più grandi della periferia romana - aggiunge - con viali, alberi e giochi per i più piccoli. Al suo interno ha anche un’area fitness, un’area cani, orti urbani. Nel parco sono stati piantati anche 40 alberi di diverse varietà. L’area è stata adottata dall’associazione Operativi Per l’Ambiente che effettuerà il servizio di apertura e chiusura del parco. I volontari dell’associazione si prenderanno cura di questa grande area verde in sinergia con il nostro Servizio giardini.Prenderci cura dei parchi e delle ville di Roma è una nostra priorità. Dobbiamo tutelare questo immenso patrimonio che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città. Ringrazio Alfredo Campagna, presidente del XIV Municipio, Michele Menna assessore ai lavori pubblici del XIV Municipio, l’assessora al verde Laura Fiorini, l’assessore all’urbanistica Luca Montuori, l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, l’associazione Operativi Per l’Ambiente e tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento di questo risultato". (Rer)