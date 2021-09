Imprese: Feltrin (FederlegnoArredo), al Supersalone oggi si compie il miracolo della ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A voi tutti va il mio più sincero ringraziamento, perché la vostra presenza dimostra quanto questa giornata abbia assunto anche un significato simbolico che travalica i nostri confini naturali, quelli del design e del legno-arredo, orgoglio del Made in Italy nel mondo. Se siamo qui a inaugurare la più importante fiera internazionale del design, significa che tutti insieme abbiamo lavorato affinché questo "miracolo" della ripartenza si realizzasse". Queste le parole con cui Claudio Feltrin presidente di FederlegnoArredo, ha aperto il suo discorso durante la manifestazione di inaugurazione del supersalone alla presenza del presidente della Repubblica. "La presenza del presidente Mattarella - dice Feltrin - è la conferma della bontà della scelta fatta a fine aprile. Abbiamo avuto lecite incertezze, prima di confermare l'edizione di settembre. Ma alla fine il coraggio di accettare la sfida ha prevalso e nel momento più difficile abbiamo dimostrato di essere leader. Non solo per i buoni risultati in questo inizio d'anno, ma per la decisa volontà di esserci e difendere il primato assoluto del Salone del Mobile di Milano nel mondo anche se in una formula nuova e unica. Riaffermarlo oggi era un preciso dovere e dobbiamo essere orgogliosi di esserci riusciti". "Ammetto di essere emozionato parlando di fronte al Presidente della Repubblica, a nome di FederlegnoArredo e degli imprenditori che hanno reso il nostro uno dei settori trainanti per l'economia del Paese. Un settore che pesa il 5 per cento del Pil nazionale, con un valore di produzione di 39 miliardi di euro, di cui 15 destinati all'export e un saldo commerciale attivo di 7,6 miliardi di euro". (segue) (Com)