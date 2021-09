Imprese: Feltrin (FederlegnoArredo), al Supersalone oggi si compie il miracolo della ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo carico di responsabilità - sottolinea Feltrin - sappiamo di avere quattro importanti sfide da affrontare: per prima la sostenibilità, che ci vede impegnati nella realizzazione di un manifesto che ci auguriamo di poter presentare a novembre durante la conferenza sul clima di Glasgow. Poi la digitalizzazione delle imprese, soprattutto le più piccole. La gestione responsabile del nostro patrimonio boschivo, per valorizzare il nostro legname e gli impianti di prime lavorazioni, per dar vita a un ciclo virtuoso che unisca istanze ambientali ed economiche, per toglierci dall'imbarazzante posizione di dover importare l'80 per cento del nostro legname dall'estero. E infine l'armonizzazione delle certificazioni dei prodotti certificazioni che somigliano sempre più a barriere d'ingresso". "Ecco - conclude il presidente di FederlegnoArredo - su questo, credo che l'Europa dovrebbe fare gioco di squadra come un mercato unico richiederebbe, e impegnare le proprie energie a vigilare su quanto alcune potenze come Russia e Cina stanno mettendo in atto per difendere i propri mercati. Queste sono sfide ambiziose che cercheremo di vincere, sperando di poter contare sul confronto e la collaborazione di tutte quelle energie positive e propositive che, proprio oggi, sono qui per festeggiare con noi la ripartenza". (Com)