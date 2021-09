© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del Consiglio dei ministri “la direttrice di marcia è di grande coesione: anche su temi esterni al Pnrr come i vaccini non ci sono state tensioni”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rin)