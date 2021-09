Spagna: vicepremier Calvino, l’inflazione non preoccupa perché è figlia della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Spagna non spaventa perché deriva dalla ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus. Lo ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Nadia Calvino, intervistata dal quotidiano “La Stampa”. A suo avviso il repentino aumento dei prezzi non condurrà a una perdita di competitività strutturale nel medio termine. “Dopo molti anni nei quali la tendenza dei prezzi è rimasta al di sotto degli obiettivi della Banca centrale europea (Ecb) sarebbe prematuro iniziare a considerare un po’ di inflazione come un problema”, ha dichiarato Calvino, che è ministra dell’Economia nel governo di Pedro Sanchez e si trova in Italia per il Forum Ambrosetti di Cernobbio. “E’ una situazione transitoria”, ha continuato. (segue) (Res)