Spagna: vicepremier Calvino, l’inflazione non preoccupa perché è figlia della crescita (2)

- Calvino si è detta favorevole alla revisione delle regole del patto di stabilità e di crescita dell’Unione europea “perché non erano adeguate alla situazione nemmeno prima della pandemia” e i Paesi membri dell’Ue dovrebbero approfittare “della situazione eccezionale e transitoria per migliorarle e allinearle alla realtà”. “Dobbiamo chiederci a cosa servono le regole e quali sono gli obiettivi, renderle più semplici, più efficaci e più adeguate ai bisogni”, ha riferito la ministra. Occorre pensare “a lungo termine, perché stiamo creando un enorme debito che non deve diventare un fardello per le generazioni future”, ha proseguito Calvino. La vicepremier spagnola ritiene inoltre che lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza, il cosiddetto Sure, debba diventare uno strumento permanente alla luce del suo successo. Calvino ha reiterato le previsioni sulla crescita dell’economia spagnola, ovvero il 6,5 per cento quest’anno e il 7 per cento l’anno prossimo. (Res)