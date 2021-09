Pa: Brunetta, riforme proseguono, capitale umano è centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo portando avanti il processo di riforma: per quanto riguarda la semplificazione e il reclutamento, "abbiamo messo al centro il capitale umano". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Ho sbloccato i concorsi, che non dureranno più quattro anni, e i contratti, portando capitale umano giovane e fresco sulla base di principi di meritocrazia: in aggiunta, c’è la riforma di come fare osmosi tra pubblico e privato nel comparto pubblico, che è sempre stato chiuso senza dialogare con l’esterno in termini di dirigenza e capitale umano”, ha detto Brunetta, aggiungendo che “ora si può”. (Rin)