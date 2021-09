© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’enfasi sul Pnrr “è giusta, ma non bisogna dimenticare che ci sono anche altri fondi, come quelli strutturali europei o il Fondo sviluppo e coesione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Lo sforzo sul Pnrr non è ancora finito e ora, per certi aspetti, la palla passa alle Regioni”, ha detto. (Rin)