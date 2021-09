Ucraina: marce a sostegno dei diritti degli animali in numerose città del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In numerose città dell'Ucraina si tengono oggi marce a sostegno dei diritti degli animali. Lo ha riferito l’emittente televisiva “UA:Pershyi”. “La marcia avviene simultaneamente in trenta città da Kiev a Leopoli a Kharkiv a Severodonetsk”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento su Facebook. I manifestanti chiedono di vietare i circhi, i delfinari e gli zoo. L’edizione di quest’anno è la quarta a svolgersi in Ucraina. (Rum)