Arabia Saudita: intercettato nella Provincia orientale missile proveniente dallo Yemen

- Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi verso la Provincia orientale sede delle infrastrutture petrolifere della compagnia energetica Aramco. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa saudita. "Le difese saudite hanno intercettato e distrutto ieri sera un missile balistico lanciato dalla milizia terrorista Houthi sostenuta dall'Iran utilizzando edifici civili come sito di lancio verso la Provincia orientale del Regno”, si legge nella nota. A seguito dell'abbattimento, i detriti del missile si sono sparsi nel quartiere di Dahyat Al-Dammam, ferendo due bambini e causando danni minori a 14 abitazioni. Inoltre, le forze saudite hanno intercettato altri due missili balistici e tre droni carichi di esplosivo lanciati dai ribelli Houthi sia verso la Provincia orientale che contro le province di Jazan e Najran, nel sud del Paese. "Il ministero della Difesa adotterà tutte le misure necessarie e deterrenti per proteggere il proprio territorio e le capacità nazionali, fermare questi atti di aggressione ostili e transfrontalieri e salvaguardare i civili e gli oggetti civili in conformità con il diritto internazionale umanitario", conclude la nota del ministero degli Esteri saudita.(Res)