Mps: Letta, presenza pubblica rimanga in questa fase, evitare spezzatino

- In una fase di accompagnamento come questa riteniamo che la presenza pubblica debba rimanere. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, parlando a margine del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, della vicenda Monte dei Paschi di Siena. “Grazie a questo governo la questione sta trovando soluzioni importanti: abbiamo alzato l’asticella delle esigenze di salvaguardia dell’occupazione, dell’unitá del marchio e dell’azienda, e crediamo che quanto detto dal ministro Franco in Parlamento sia la strada giusta”, ha detto Letta, sottolineando la necessità di evitare uno spezzatino. Le responsabilità del passato, ha continuato, sono “di tanti, compreso il centrodestra”. “Il Paese ha bisogno di una banca importante, di territorio e che sia in grado nel Centro Italia di fare bene il suo lavoro: al governo si lavora per trovare soluzioni efficaci”, ha concluso il segretario del Pd. (Rin)