Migranti: Lamorgese, aumento arrivi frutto crisi pandemica in Africa

- Per il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, “l’incremento di arrivi di migranti è il frutto della crisi pandemica abbattutasi con violenza anche sui paesi africani. Una spinta cresciuta anche per la depressione socio-economica che ha interessato paesi come la Libia e la Tunisia”. Parlando in occasione del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, il ministro ha aggiunto: “Non è stato dato il giusto riconoscimento agli sforzi fatti” nei mesi di pandemia, “per gestire l’accoglienza, da coniugare con le esigenze di tutela della salute”. (Rin)