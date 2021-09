Libia: Lamorgese, slittamento elezioni può determinare ripresa tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non dobbiamo dimenticare l’instabilità della Libia: uno slittamento delle elezioni potrebbe rappresentare la ripresa delle tensioni”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento in occasione del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “Anche le prospettive per la Tunisia sono preoccupanti e c’è il rischio di un completo collasso”, ha aggiunto il ministro ricordando come al momento l’Unione europea non abbia “dato una grandissima prova perché serve un grande piano economico che deve riguardare i paesi del Nord Africa: è una partita importante”. (Rin)