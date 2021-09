Covid: Letta, con il governo su Green pass e obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sostiene “convintamente il governo Draghi nell’estensione del Green pass e dell’obbligo vaccinale, laddove necessario”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “La serietà dell’applicazione delle regole vuol dire essere in grado di ripartire in sicurezza: dobbiamo essere tutti seri, responsabili”, ha detto, aggiungendo che “non si può essere favorevoli e contrari al Green pass allo stesso tempo”. Il Paese, ha concluso, deve lottare “contro il virus e non contro il Green pass”. (Rin)