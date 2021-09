Lavoro: Letta, favorevoli a modificare o migliorare reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza “la nostra posizione è quella del presidente Draghi: siamo a favore del fatto che si modifichi o si migliori, partendo dalle cose che non hanno funzionato”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, parlando a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Si tratta di una misura spesso pensata come intervento a favore dell’occupazione, ma che invece è di contrasto alla povertà”, ha affermato Letta, aggiungendo che sul tema dell’occupazione (soprattutto giovanile) si può operare riformando l’apprendistato e con sgravi fiscali per le nuove assunzioni. (Rin)