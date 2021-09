© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ normale per tanti vaccini che si facciano più di due dosi”. Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo nel corso della festa del “Fatto quotidiano”. “Il dover fare una dose in più per completare il ciclo vaccinale o effettuare un richiamo è normale e questo non vuol dire che il vaccino non funziona”, ha aggiunto. (Rin)