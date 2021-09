El Salvador: la Corte suprema dà il via libera alla rielezione presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di giustizia del Salvador ha dato il via libera alla rielezione presidenziale, autorizzando l’attuale presidente, Nayib Bukele, a candidarsi per un secondo mandato alla scadenza del suo quinquennio, nel 2024. La Camera costituzionale della Corte si è pronunciata a favore della rielezione consecutiva benché l’articolo 152 della Costituzione stabilisca che non può essere candidato alla presidenza chi ha ricoperto la carica di presidente per più di sei mesi, consecutivi o no, nel periodo immediatamente precedente, ovvero negli ultimi sei mesi prima dell’elezione. Nell’interpretazione dei giudici, che ribalta una sentenza del 2014, una persona che esercita la presidenza e non sia stata presidente nel periodo immediatamente precedente può partecipare alla contesa elettorale per un secondo mandato. I giudici della Camera costituzionale sono stati nominati dopo che il primo maggio l’Assemblea legislativa, il parlamento unicamerale, ha destituito i cinque magistrati che la componevano e rimosso dall’incarico il procuratore generale Raul Melara. (segue) (Mec)