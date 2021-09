El Salvador: la Corte suprema dà il via libera alla rielezione presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha accolto la sentenza con un comunicato con cui ha assicurato che si impegnerà a rispettare le disposizioni della Camera costituzionale della Corte suprema. Nella scena politica ci sono state prevedibili reazioni favorevoli da parte dei filogovernativi e contrarie da parte dell’opposizione. Preoccupazione è stata espressa da attivisti per i diritti umani, come José Miguel Vivanco, direttore esecutivo della divisione America di Human Rights Watch, per il quale la democrazia nel Paese “è sull'orlo dell’abisso”. Critiche sono giunte anche dall’estero, in particolare dagli Stati Uniti attraverso l’ambasciata nel Salvador. La stessa cosa era accaduta a maggio dopo il voto dell’assemblea legislativa. (segue) (Mec)