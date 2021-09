El Salvador: la Corte suprema dà il via libera alla rielezione presidenziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente sondaggio pubblicato dal quotidiano “La Prensa Grafica” l’84,7 per cento dei salvadoregni approva l’operato del presidente Bukele. L’indagine è stata svolta sulla base di un campione di 1.506 persone tra il 18 e il 24 agosto. Il 12,3 per cento degli intervistati ha dichiarato di disapprovare l’operato dal capo dello Stato, mentre il 2,9 per cento non ha risposto. Il livello di approvazione è il più basso dall’inizio del suo mandato, ma resta comunque al di sopra di quello registrato dai suoi predecessori a due anni dal loro insediamento. (Mec)