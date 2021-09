Sport: Vincenzi (Pd), giornata ricca di soddisfazioni, grazie agli atleti e atlete per splendide emozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia femminile di volley è campione d'Europa. Un risultato straordinario, che le nostre ragazze hanno ottenuto con tanta costanza e con tanto sacrificio. Una giornata ricca di soddisfazioni per il nostro sport quella appena trascorsa. Alle paralimpiadi di Tokyo le azzurre Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto hanno segnato la storia dei 100 metri femminili. Grazie per le splendide emozioni che ci state regalando". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.n (Com)